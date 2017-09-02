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Промышленные альпинисты доставляют рекламу на окна оренбуржцев
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Промышленные альпинисты доставляют рекламу на окна оренбуржцев 

ProOren 2 сентября 2017
Фото: ProOren
Промышленные альпинисты приклеили на скотч рекламу своих услуг на окно оренбурженки, которая живет на восьмом этаже.
Информацию публикует Oren.ru со ссылкой на соцсети. Оренбурженка пришла домой ближе к 10.00 после прогулки с собакой. Во время ее отсутствия окна квартиры были открыты.
Она обнаружила, что к стеклу было приклеено «Объявление», которое по содержанию напоминает рекламу услуг промышленных альпинистов. Оренбурженка позвонила по указанному номеру и выразила свое возмущение. Ей объяснили, что альпинисты работают по согласованию с управляющей компанией.
«Может я чего-то не понимаю, но это дело оставлять так не хочу, мы в квартире одеваемся, ходим не при параде, делаем свои дела, и кто-то вот так спокойно, нарушая все правила этики будет лезть в любое время?», — вопрошает оренбурженка.
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