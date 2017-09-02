Промышленные альпинисты доставляют рекламу на окна оренбуржцев 

Промышленные альпинисты приклеили на скотч рекламу своих услуг на окно оренбурженки, которая живет на восьмом этаже.
Информацию публикует Oren.ru со ссылкой на соцсети. Оренбурженка пришла домой ближе к 10.00 после прогулки с собакой. Во время ее отсутствия окна квартиры были открыты.
Она обнаружила, что к стеклу было приклеено «Объявление», которое по содержанию напоминает рекламу услуг промышленных альпинистов. Оренбурженка позвонила по указанному номеру и выразила свое возмущение. Ей объяснили, что альпинисты работают по согласованию с управляющей компанией.
«Может я чего-то не понимаю, но это дело оставлять так не хочу, мы в квартире одеваемся, ходим не при параде, делаем свои дела, и кто-то вот так спокойно, нарушая все правила этики будет лезть в любое время?», — вопрошает оренбурженка.