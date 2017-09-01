1 сентября 2017 года в России стартует первая рекламная кампания в поддержку интернет-платформы VEON, представленной в июле. Амбассадорами кампании VEON стали Юрий Дудь, Павел Табаков и Светлана Устинова. Рекламный ролик и принты для нового бренда созданы командами «Билайн» и агентства Contrapunto и призваны построить эмоциональную связь людей и VEON. Саундтреком для кампании была выбрана известная композиция Run Boy Run французского режиссёра и музыканта Woodkid. Юлия Конева, директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям ПАО «ВымпелКом»: «Для нас это важный шаг в продвижении нового бренда — VEON. Мы запускаем принципиально новую коммуникацию в абсолютно новом фирменном стиле бренда — чёрно-белой стилистике с яркими акцентами. Это нестандартный и смелый шаг, который должен привлечь внимание аудитории и не остаться незамеченным». Кампания стартует на федеральных телеканалах, в наружной рекламе и на digital-каналах. Состав творческой группы: ПАО «Вымпелком» (клиент): Юлия Конева — Директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям Наталья Кривчанская — Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний Жанна Давоян — Старший менеджер по разработке рекламных кампаний Дмитрий Лашкин — Продюсер Contrapunto (агентство): Юлиан Суетин — Креативный директор Артём Поздняков — Арт-директор Оля Гусарова — Копирайтер Андрей Шкатов — Продюсер Вика Канина — Старший руководитель группы по работе с клиентами Ира Антонова — Старший менеджер по работе с клиентами Юля Боднарюк — Менеджер по работе с клиентами Паша Филипенко — Музыкальный продюсер Дима Рубежов — Музыкальный продюсер ТМА Маркетинг Арм (Агентство по работе со звездами) Таня Хмельницкая — Директор по работе с селебрити Оля Быкова — Менеджер по работе с селебрити Bazelevs (продакшн): Аарон Платт — Режиссер Петр Антохин — Второй режиссер Светлана Ляшкевич — Продюсер