Сенатор выступил против рекламы безалкогольного пива

Ранее в Госдуме заявили о необходимости разработки законопроекта, запрещающего рекламу безалкогольного пива.

Сенатор полагает, что в стране, где основное потребление приходится на пиво, смысла в рекламе этого напитка, пусть и безалкогольного, нет. «Более того, эта реклама провоцирует покупателей приобретать не безалкогольное, а уже алкогольное пиво в магазине», — сказал Васильев РИА Новости в пятницу.

"Я против рекламы пива, потому что пивной алкоголизм — это страшно. Ежегодно озвучиваемые цифры по объёму потребления, просто пугающие по своим масштабам, и пропагандировать и поддерживать употребление пива неэтично", — сказал парламентарий.

По его словам, в последние годы россияне огромное значение уделяют здоровому образу жизни, это касается как взрослых людей, так и подростков. «Молодежи в принципе не интересна такая реклама (безалкогольного пива), их больше заботит, каким видом спорта заниматься и в каком можно преуспеть. Ну, а для тех, кто пиво пил и пьёт — он это будет делать и без рекламы», — считает Васильев.