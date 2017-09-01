Онищенко поддержал идею запрета рекламы безалкогольного пива

Ранее телеканал RT сообщил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, запрещающий рекламу безалкогольного пива.

"Такая реклама — не что иное, как реклама алкоголя, и вот эта пометка — 0% алкоголя — используется лишь для того, чтобы обойти закон… Эта проблема, действительно, существует", — заявил Онищенко РИА Новости.

Он добавил, что поддерживает идею проекта, но пояснил, что необходимо детально изучить данный проект закона, как только он поступит в Госдуму, чтобы все было верно с юридической точки зрения.