«Лучшая вода» в Челябинске заинтересовала антимонопольщиков

А вдруг не лучшая?

Житель Челябинска обратился в региональное УФАС с жалобой на «лучшую воду». Заявителя смутила рекламный баннер с надписью «Потому что лучшая!», размещенный на фасаде магазина компании «Люкс вода»и на ее сайте.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие провело опрос жителей Челябинска, Екатеринбурга и Кургана, и те признали бутилированную воду под брендом «Люкс Вода» самой вкусной.

"Однако в связи с тем, что в рекламе отсутствует информация о том, что сравнение осуществлялось по критерию «вкус», Челябинское УФАС России ставит под сомнение правомерность распространения такой рекламы", — уточнили в пресс-службе УФАС, добавив, что использование некорректной формулировки вводит потребителей в заблуждение.