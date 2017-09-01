«Лучшая вода» в Челябинске заинтересовала антимонопольщиков 

А вдруг не лучшая?
Житель Челябинска обратился в региональное УФАС с жалобой на «лучшую воду». Заявителя смутила рекламный баннер с надписью «Потому что лучшая!», размещенный на фасаде магазина компании «Люкс вода»и на ее сайте.
В ходе проверки выяснилось, что предприятие провело опрос жителей Челябинска, Екатеринбурга и Кургана, и те признали бутилированную воду под брендом «Люкс Вода» самой вкусной.
"Однако в связи с тем, что в рекламе отсутствует информация о том, что сравнение осуществлялось по критерию «вкус», Челябинское УФАС России ставит под сомнение правомерность распространения такой рекламы", — уточнили в пресс-службе УФАС, добавив, что использование некорректной формулировки вводит потребителей в заблуждение.
Антимонопольщики рассмотрят дело в отношении компании-рекламодателя «Уральский родник» 18 октября 2017 года. Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".