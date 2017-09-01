Где можно будет припарковать авто на День города в Волгограде?

В Центральном районе города 9 и 10 сентября будут организованы дополнительные парковки.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, 9 сентября 2017 года машины можно будет оставлять на проезжих частях улиц:

Комсомольской в границах от ул. Советской до проспекта Ленина, Советской в границах от ул. 13-ой Гвардейской до Наумова, Советской в границах от ул. Родимцева до ул. Комсомольской, Наумова в границах от ул. Советской до проспекта Ленина, Глубокоовражной в границах от ул. Коммунистической до ул Симбирской,7-ой Гвардейской в границах от проспекта Ленина до ул. Чуйкова.

А 10 сентября горожане смогут парковать автомобили на проезжих частях улиц:

Гоголя в границах от ул. Коммунистической до проспекта Ленина, ул. Володарского в границах от ул. Коммунистической до проспекта Ленина, ул. Мира в границах от ул. Ленина до ул. Комсомольской, ул. Комсомольской в границах от ул. Советской до проспекта Ленина, ул. Советской в границах ул. 13-ой Гвардейской до Наумова, ул. Советской в границах от ул. Родимцева до ул. Комсомольской, ул. Наумова в границах от ул. Советской до проспекта Ленина, ул. Глубокоовражной в границах от ул. Коммунистической до ул. Симбирской, ул. 7-ой Гвардейской в границах от проспекта Ленина до ул. Чуйкова. Площади Павших Борцов от улицы Володарского до улицы Гоголя.