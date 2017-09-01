В России запретят рекламу безалкогольного пива

В России могут запретить рекламу безалкогольного пива. Такой законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по охране здоровья Сергея Фургала

"Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок. Первое, что видят в подобной рекламе несовершеннолетние: пиво — это развлечение, это весело и модно, — считает депутат. — И когда молодёжь пойдёт в магазин, она выберет обычное пиво, потому что это круче, чем безалкогольное".