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В России запретят рекламу безалкогольного пива
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В России запретят рекламу безалкогольного пива 

Уралинформбюро + ещё 2 1 сентября 2017
Фото: Уралинформбюро
Если Госдума даст добро.
В России могут запретить рекламу безалкогольного пива. Такой законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по охране здоровья Сергея Фургала.
"Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок. Первое, что видят в подобной рекламе несовершеннолетние: пиво — это развлечение, это весело и модно, — считает депутат. — И когда молодёжь пойдёт в магазин, она выберет обычное пиво, потому что это круче, чем безалкогольное".
Если законопроект примут, ограничение вступит в силу не раньше 1 января 2019 года. Из-за проведения мундиаля запрет на рекламу пива в России будет снят до конца 2018 года, передает "Уралинформбюро".
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