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Рекламу безалкогольного пива предложили запретить в России
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Рекламу безалкогольного пива предложили запретить в России 

360tv.ru + ещё 2 1 сентября 2017
Фото: 360tv.ru
Законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива будет внесен на рассмотрение в Госудуму в ближайшее время. Документ представят зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Фургал и президент межрегиональной общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Об этом сообщил сайт RT.
Сергей Фургал уверен, что реклама безалкогольного пива нацелена на детей и подростков, которые подсознательно думают и о пиве с градусом.
Когда мы говорим о рекламе безалкогольного пива, все на интуитивном уровне подразумевают пиво стандартное. Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок. Первое, что видят в подобной рекламе несовершеннолетние: пиво — это развлечение, это весело и модно
— Сергей Фургал.
Парламентарий отметил, что такая реклама создает иллюзию безвредности напитка и развивает привычку приобретать пиво регулярно.
«И когда молодежь пойдет в магазин, она выберет обычное пиво, потому что это круче, чем безалкогольное», — добавил он. Однако даже если законопроект будет принят, его реализация будет отложена как минимум до 2019 года. Это связано с тем, что Россия взяла на себя определенные обязательства как страна-хозяйка Чемпионата мира по футболу-2018. Во время мундиаля пиво и напитки на его основе смогут рекламировать компании, которые являются контрагентами или коммерческими партнерами FIFA.
Второй автор законопроекта Марат Амаенлиев считает, что этим периодом воспользуются производители пива, и не исключено, что они попробует отвоевать позиции на рынке.
Целый год реклама будет разрешена. Наверняка это приведет к росту спроса: не зря ведь говорят, что реклама — двигатель торговли. Скорее всего, пивовары попытаются закрепить возросший интерес к своей продукции как раз за счет рекламы безалкогольного пива, объемы которой после чемпионата наверняка вырастут в разы. Поэтому реклама этого напитка однозначно должна навсегда исчезнуть с экранов телевизоров и городских билбордов
— Марат Аманлиев.
Аманлиев также уверен, что с помощью рекламы безалкогольного пива производители лишь пытаются увеличить продажи его спиртосодержащих аналогов.
«Объем продаж безалкогольного пива не оправдывает вложений в его рекламу. А вот продажи алкогольного пива увеличиваются», — пояснил он.
Ранее председатель отдела РПЦ по взаимоотношением с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал рекламу безалкогольного пива «зонтичным» брендом, с помощью которого производители повышают потребление обычного пива. Крупнейшие пивоваренные марки в России с упреками не согласились. Читать далее>>
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