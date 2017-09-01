Рекламу безалкогольного пива предложили запретить в России

Законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива будет внесен на рассмотрение в Госудуму в ближайшее время. Документ представят зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Фургал и президент межрегиональной общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев . Об этом сообщил сайт RT.

Сергей Фургал уверен, что реклама безалкогольного пива нацелена на детей и подростков, которые подсознательно думают и о пиве с градусом.

Когда мы говорим о рекламе безалкогольного пива, все на интуитивном уровне подразумевают пиво стандартное. Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок. Первое, что видят в подобной рекламе несовершеннолетние: пиво — это развлечение, это весело и модно

— Сергей Фургал.

Парламентарий отметил, что такая реклама создает иллюзию безвредности напитка и развивает привычку приобретать пиво регулярно.

«И когда молодежь пойдет в магазин, она выберет обычное пиво, потому что это круче, чем безалкогольное», — добавил он. Однако даже если законопроект будет принят, его реализация будет отложена как минимум до 2019 года. Это связано с тем, что Россия взяла на себя определенные обязательства как страна-хозяйка Чемпионата мира по футболу-2018. Во время мундиаля пиво и напитки на его основе смогут рекламировать компании, которые являются контрагентами или коммерческими партнерами FIFA.

Второй автор законопроекта Марат Амаенлиев считает, что этим периодом воспользуются производители пива, и не исключено, что они попробует отвоевать позиции на рынке.

Целый год реклама будет разрешена. Наверняка это приведет к росту спроса: не зря ведь говорят, что реклама — двигатель торговли. Скорее всего, пивовары попытаются закрепить возросший интерес к своей продукции как раз за счет рекламы безалкогольного пива, объемы которой после чемпионата наверняка вырастут в разы. Поэтому реклама этого напитка однозначно должна навсегда исчезнуть с экранов телевизоров и городских билбордов

— Марат Аманлиев.

Аманлиев также уверен, что с помощью рекламы безалкогольного пива производители лишь пытаются увеличить продажи его спиртосодержащих аналогов.

«Объем продаж безалкогольного пива не оправдывает вложений в его рекламу. А вот продажи алкогольного пива увеличиваются», — пояснил он.