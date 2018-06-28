Последний звонок на крыше, мульт о прекрасном принце, фото для инстаграмма и поэзия в барбершопе: четверг в Красноярске

Cегодня, 28 июня, в Красноярске синоптики обещают от +24 °C утром, до +34 °C днем. Ветер будет слабым — до 2 м/с. Кажется, погода в городе идет на рекорд. Режим «черного неба» обещают снять сегодня в 19:00.

27 июня мэр Красноярска Сергей Еремин два часа ходил пешком по центру города, чтобы посмотреть, как ремонтируют улицы. Он предложил несколько идей благоустройства города: украшать здания и улицы оригинальными граффити и ставить на свободных участках европейского вида фургончики с мороженым и кофе, а также превратить места снесенных павильонов в пешеходную зону.

В Красноярском крае могут ввести штрафы за парковку на газонах от 4 до 200 тысяч рублей (в зависимости от категории лица — физическое/юридическое/должностное).

Сегодня с 18:00 на Творческой поляне Арт-берега под Коммунальным мостом пройдет открытый микрофон для вокалистов. А еще вас ждет выступление учеников вокальной студии Марины Махониной.

Ночные гонки на роликах: старт регистрации

В Красноярске стартовала регистрация на соревнования по катанию на роликах «Ночные роллеры». Соревнования пройдут с 14 на 15 июля в Красноярске на острове Татышев. Это уже восьмой по счету ночной старт городских любителей роллер спорта.

А сегодня в 16:00 в Детском кинотеатре «Мечта» (улица Мичурина, 30) Красноярская роллер-школа проведет бесплатное базовое занятие по катанию на роликах. Поучаствовать могут все желающие. Нужно захватить свои ролики, а также защиту и шлем.

Бесплатный лагерь на «Столбах»

Администрация заповедника «Столбы» предложила всем желающим бесплатно пожить в туристических домиках научно-познавательного комплекса «Нарым» в обмен на уборку территории. Эко-лагерь пройдет в три смены по 27 человек:

1 смена — с 9 по 13 июля;

2 смена — с 16 по 20 июля;

3 смена — с 13 по 17 августа.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте заповедника.

Чемпионат мира по футболу 2018 продолжается, сегодня сыграют команды Японии и Польши. Трансляцию матча можно посмотреть в 21:00 на «Первом канале».

Newslab.ru подготовил вам подборку мероприятий, которые можно посетить в четверг.

Последний звонок на крыше

В 20:30 на крыше ТРЦ «Комсомолл» (улица Белинского, 8) покажут современную театральную постановку «Последний звонок». Они еще не взрослые, но уже не дети, одним словом, выпускники. У ребят остался месяц до последнего звонка, это время, когда просыпаются первые настоящие чувства, разочарования, а вместе с этим и испытания. Зрители окажутся на территории, куда взрослым обычно вход запрещен. Билеты можно купить онлайн.

Фотопикник в МайПарке

С 19:00 в Парке имени 1 Мая пройдут бесплатные мастер-классы по приготовлению еды, фуд-фото (модный тренд инстраграмма) и семейной фотографии. Поучаствовать сможет любой желающий.

Поэтический вечер барбершопе

Сегодня в 21:00 на пространстве Yushin Brothers (ул. Карла Маркса, 102) пройдет «Поэтический четверг». В режиме открытого микрофона и атмосфере брутального барбершопа сможет выступить любой желающий. Чтобы вас смогли объявить, свяжитесь с организаторами — нужно отправить сообщением кодовую фразу «Поэтический четверг. Хочу выступить!».

Распрекрасный принц

На экранах кинотеатров Красноярска стартовал показ мультфильма «Распрекрасный принц» от создателя легендарного «Шрека». Юноша родился с необычным даром: девушки готовы на всё ради его улыбки, зато мужчины его люто ненавидят. Такое положение дел не может продолжаться вечно, в один прекрасный день принцу приходится спасать от самого себя целое королевство. Билеты в кассах кинотеатров.

Экскурсии целый день

С 11:00 до 18:00 в Музейном центре «Площадь мира» (площадь Мира, 1) каждый час будут начинаться сразу три экскурсии: экскурсия-путешествие по выставке «Горизонты возможного», венецианская экскурсия по выставке «Круговорот данных, товаров и людей» и музыкальная экскурсия по «Музею революции». Прослушать интересные рассказы о выставках можно вдвоем по одному экскурсионному билету за 150 рублей. Входные билеты покупаются отдельно, по ним можно осмотреть все выставки хоть до, хоть после экскурсии.

О других интересных событиях можно узнать в афише Красноярска

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