Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда и газировки

Минздрав доработал вариант стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, в котором предложил ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Rambler News Service.

«Законодательное ограничение всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь направленной на детей и с участием детей, таких как сладкие, особенно, газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, колбасные изделия», — отмечается в тексте.

В первоначальном варианте ведомство предлагало ввести ограничить время и продолжительность рекламных роликов подобной продукции на телевидении. Доработанный проект указывает на необходимость распространить такие меры и на остальные формы рекламы.

Ранее стало известно, что Минздрав в той же стратегии предложил запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах. Также там прописан запрет на продажу вейпов лицам, не достигшим 21 года. Кроме того, предлагается запретить рекламу этих изделий и ограничить число мест, где их можно будет приобрести. Помимо этого, предлагается постепенно увеличивать акцизы и потребительские цены на электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные изделия, а также установить жесткий технический регламент.