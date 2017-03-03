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Елена Темникова снялась в пикантной фотосессии
Певица Елена Темникова приняла участие в рекламной фотосессии бренда колготок Calzedonia.
Эти ♥️⭐️колготки от @calzedonia уже в магазинах #Calzedonia по всей стране.
Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)
В своем микроблоге звезда опубликовала фото в продукте компании, выбрав довольно необычный вариант, на коленях которого изображены сердце и звезда.
При этом, помимо колготок, чтобы не отвлекать внимания от объекта рекламы, на Елене был надет лишь топик, который она прикрыла руками, и черные туфли.
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